شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت يطمئن على ركبته في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
أعلن نادي الجزيرة، أمس، عن مغادرة مهاجمه الدولي علي مبخوت إلى مدينة برشلونة الإسبانية؛ عقب نهاية مباراة «فخر أبوظبي» مع شباب الأهلي، الجمعة، في نصف نهائي «كأس الخليج العربي».
وسيخضع نجم الجزيرة لفحوص طبية؛ بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى؛ بسبب الإرهاق الناتج عن توالي المباريات، وستكشف نتائج الفحوص عن طبيعة البرنامج العلاجي للاعب.
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