شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر بفارق نقطة.. ومطاردة رباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انتهى الدور الأول من دوري كرة الصالات بانفراد شباب الأهلي بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن ثلاثة فرق، هي: دبا الحصن والبطائح وخورفكان، وبنقطتين فقط عن النصر الخامس صاحب 14 نقطة، مما يؤكد أن المنافسة حامية، والصراع على اللقب بين خمسة فرق، والإثارة بينها ستستمر في دوري الإياب.

من أبرز مشاهد الدور الأول الظهور اللافت للبطائح، وهو أكثر فريق تربع على الصدارة في الدور الأول وفقدها في الأمتار الأخيرة لمصلحة شباب الأهلي، في حين تراجع فريق الظفرة من الواجهة إلى القاع برصيد 5 نقاط محتلاً المركز الثامن.

وحقق الظفرة، فوزاً يتيماًَ على ضيفه الحمرية بصعوبة كبيرة 6-5 ويحتاج الفريق العاصمي إلى الفوز في جميع مبارياته في الدور الثاني كي يعود إلى الواجهة ويصبح منافساً على اللقب في حال تأهله إلى (البلاي أوف).

ويعد فريق خورفكان (ملك التعادلات) برصيد 5 تعادلات في الدور الأول آخرها أمام شباب الأهلي، ويليه فريق اتحاد كلباء (4 تعادلات) وهو يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 10 نقاط، أما الحمرية فهو الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدور الأول وله نقطة وحيدة من تعادله مع مليحة. أما الأفضل تهديفياً فهو فريق دبا الحصن برصيد 25 هدفاً، ويليه فريق البطائح برصيد 24 هدفاً ثم شباب الأهلي برصيد 21 هدفاً، واستقبلت شباك دبا الحصن 8 أهداف فقط في 8 مباريات كأقل فريق استقبالاً للأهداف بقيادة مدربه الوطني محمد المرزوقي صاحب الحضور القوي في التكتيك.

واستقبلت شباك فريق الحمرية 23 هدفاً وسجل 11 هدفاً ويليه الظفرة الذي اهتزت شباكه 31 مرة وسجل 17 هدفاً ثم مليحة الذي استقبل شباكه 25 هدفاً وسجل 18 هدفاً.

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اشتداد المنافسة

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة في الدور الثاني في ظل الحركة النشطة من جميع الفرق لدعم صفوفها بلاعبين برازيليين لقيدهم في خانة المقيمين؛ حيث استقدمت جميع الفرق لاعبين من بلاد السامبا باستثناء نادي خورفكان الذي أكمل إجراءات قيد لاعبه البرتغالي الفريدو مانويل روسو وأشركه أمام شباب الأهلي في ختام الدور الأول.

وانفرد مقيم نمور كلباء دانييل فيليب بصدارة الهدافين بالاشتراك مع لاعب الحمرية خليفة السويدي برصيد 7 أهداف لكل منهما، والمفارقة أن هدافي الدور الأول أحدهما فريقه في المركز السادس، وخليفة السويدي لاعب الحمرية فريقه في المركز الأخير.

ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين ميجويل كينجي لاعب الظفرة برصيد 6 أهداف متساوياً مع سعود خالد لاعب خورفكان وعبدالله الخمري لاعب شباب الأهلي، ويحتل خمسة لاعبين المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

ومن الظواهر الإيجابية في اللعبة رعاية نادي البطائح لنجوم مبارياته بتقديم حوافز مادية للاعب المميز في كل مباراة من خلال اتفاقياته مع الشركات الراعية لفريقه من مباراة إلى أخرى. وفيما يتعلق بالتحكيم في الدور الأول، فقد تصدر الحكم الدولي النخبة المتألق في المسابقات المحلية والدولية فهد بدر الحوسني القائمة بإدارته ل11 مباراة في الدور الأول، ويليه يعقوب الحمادي وحسن الحمادي وعبدالرحمن عبدالله وجاسم عيدي وإبراهيم المنصوري وعلي حسن.

ويعد الثنائي علي موسى وأحمد قايد من أفضل الحكام الصاعدين، وشارك في بطولة دولية في الكويت قدم خلالها مستويات جيدة بشهادة المقيمين وخبراء التحكيم عبدالله الشحي وعلي الملا وعبد الستار الجسمي.