المقاولون يعزز وصافته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز المقاولون العرب وصافته بتحقيقه فوزه التاسع هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه اف سي مصر 3-1 أمس على ملعب الكلية الحربية في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الزمالك الثالث الذي يلتقي الأربعاء مع الجونة، ونقطة واحدة عن الأهلي المتصدر.