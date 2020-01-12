المقاولون يعزز وصافته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز المقاولون العرب وصافته بتحقيقه فوزه التاسع هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه اف سي مصر 3-1 أمس على ملعب الكلية الحربية في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الزمالك الثالث الذي يلتقي الأربعاء مع الجونة، ونقطة واحدة عن الأهلي المتصدر.
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