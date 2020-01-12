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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 300 سباح يشاركون في بطولة كأس الإمارات للبراعم
تاريخ النشر: 12/01/2020
يستعد اتحاد الإمارات للسباحة لتنظيم بطولة كأس الإمارات للبراعم يوم السبت المقبل في مجمع حمدان الرياضي وهي أولى بطولات العام الجديد الخاص بالأعمار تحت 10 سنوات ويشارك فيها نحو 300 سباح وسباحة من مختلف إمارات الدولة، كما أنها أول بطولة للبراعم تقام في المسبح الأولمبي 50 متراً (المجرى الطويل)، من أجل تعويد السباحين على مختلف البطولات وبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.
وأكد عبدالله الوهيبى الأمين العام لاتحاد السباحة أن قرار إقامة بطولة البراعم على المجرى الطويل يعتبر هدفاً جديداً تم وضعه للسباحين الصغار من أجل تطوير اللعبة وتشجيع وإعداد السباحين الناشئين على مختلف السباقات بالمجري القصير والطويل، وتوفير كل الطرق والوسائل لإعداد جيل رياضى وقاعدة كبيرة من السباحين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب.
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