«ديربي» مدريدي في جدة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ستكون كرة القدم الإسبانية على موعد الليلة مع نهائي الكأس السوبر في نسختها الأولى في مدينة جدة السعودية، في «ديربي» مدريد بين القطبين ريال وأتلتيكو. واستضاف ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، منافسات الكأس التي أقيمت للمرة الأولى بصيغة مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.

وفي حين كان يؤمل أن تجمع المباراة النهائية بين قطبي الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة، حال أتلتيكو دون ذلك، بتغلبه في نصف النهائي بنتيجة 3-2 على النادي الكاتالوني، ليلتحق بريال الذي كان قد حجز البطاقة الأولى في النهائي، بفوزه المريح على فالنسيا بنتيجة 3-1.

وأكد الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد أنه أعد «سيناريو» رائعاً للمواجهة المرتقبة.

وأتبع: «بعدما منحنا الفريق راحة لمدة يوم بعد الفوز على برشلونة، تدربنا بعدها بشكل جيد، لدينا فريق رائع من الشباب، ولدينا طموح كبير لتحقيق البطولة».

من جانبه، أكد زين الدين زيدان، مدرب الريال، أن فريقه جاهز للمباراة، مضيفاً، «نمتلك أفضل اللاعبين، وسنثبت ذلك في النهائي».

وبيّن زيدان أنه كان يتوقع لقاء برشلونة، وقال: «توقعت لقاء برشلونة لكن أتلتيكو قاتل حتى النهاية، وكسب المباراة، ما يدل على قوته».