شكرا لقرائتكم خبر عن برامج رياضية لطلاب الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية برامج رياضية متنوعة هدفت لإشراك الطلبة في البرامج الرياضية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الطلاب من 71 جنسية، وأقبل طلاب الجامعة القاسمية على المشاركة في المنافسات على شاطئ الممزر وتوزعوا في مجموعات ومارسوا عدداً من الرياضات مثل السباحة وكرة السلة بجانب الكرة الشاطئية والجري.

وأكدت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية حرصها الدائم على فتح المجال لكافة الطلبة لممارسة الرياضة في مختلف المواقع وتمكينهم من التلاقي وإبراز مواهبهم والانخراط في منافسات ودية، لاسيما خلال أيام العطل الأسبوعية، ولفتت إلى أن البرامج تنظم وفق خطط الجامعة ومبادراتها.

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