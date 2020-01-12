شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يبلغ المليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن قرب دخول نجم التنس السويسري روجيه فيدرر (38 عاماً) عالم المليار دولار في 2020 ليكون بذلك أول لاعب تنس يحقق هذه الثروة ورابع رياضي يجمعها في العالم على الإطلاق بعد نجم الجولف تايجر وودز ونجم السلة الأمريكي مايكل جوردان وبطل الملاكمة الأمريكي فلويد مايوذر.

وبنى فيدرر ثروته من جوائز البطولات، لكن عقود الرعاية احتلت الحيز الأكبر منها.

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