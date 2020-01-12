اللجنة المنظمة لدولية دبي لكرة السلة تجتمع اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية 31 لكرة السلة أول اجتماع لها بمقر اتحاد كرة السلة في الرابعة عصر اليوم وهناك العديد من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش في مقدمتها اللائحة الفنية وتحديد عدد اللاعبين الأجانب المسموح مشاركتهم في المباريات، بالإضافة إلى نظام المجموعتين والنقل التلفزيوني. ويترأس الاجتماع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة.

من جانب آخر حددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم 20 يناير الجاري موعداً لإجراء القرعة في فندق جراند اكسلسيور دبي بمشاركة ممثلي عشرة فرق موزعة على مجموعتين، هذا وتجاوز عدد الفرق المشاركة الحد المسموح به لضمان نجاح هذا الحدث الدولي بعدما تلقت الجهة المنظمة رسالة من نادي هوبس اللبناني يبدي فيها رغبته بالمشاركة.