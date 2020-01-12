المـرزوقـي يتألـق فـي بطولـة دبـي «كايـت سـيرف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، أمس، منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في يومها الثاني والختامي والتي احتضنها شاطئ نسناس بيتش في جميرا بمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من أكثر من 30 دولة.

وشهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان المنافسات التي جرت على فترتين صباحية ومسائية بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على الالتقاء باللجنة المنظمة والمتسابقين من نجوم منتخبنا الوطني وباقي المشاركين والاطمئنان على نتائجهم وانطباعهم العام عن الحدث الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي ضمن روزنامة السباقات البحرية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحرصه على تنظيم الحدث مؤكداً أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة وزيادة فرص اكتشاف المواهب في هذه الرياضة الشيقة والناشئة.

وشهدت منافسات أمس أربع مراحل ضمن فئات هايدروفويل وتوج عبدالعزيز عبدالله المرزوقي بطلاً لمنافسات هايدروفويل مواطنين وتفوق المرزوقي على منافسيه من أبطالنا الذين يمارسون هذه اللعبة مسجلاً أفضل معدل متفوقاً على بطلنا سهيل المري الذي حل ثانياً وسالم بن جرش السويدي الذي أحرز المركز الثالث في ترتيب فئة المواطنين.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في اليوم الأول أمس الأول حصول الفلسطينية سهى إسماعيل على المركز الثالث في فئة هايدروفويل سيدات خلف سيلمينكي دارين التي حلت في المركز الأول وانجيلكو باربير التي جاءت في المركز الثالث.

ونجح المصنف العالمي بطل أوروبا الفرنسي ماتيو في انتزاع الصدارة في فئة هايدروفويل رجال متفوقاً على جميع المشاركين ومن بينهم باربنسون اولفي صاحب المركز الثاني وريناود باربير الذي حل ثالثا.

في سياق آخر أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء التحضيرات والتجهيزات الخاصة بتنظيم الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك ويتم في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم تسليم الملصقات الخاصة بالمشاركين استعدادا لانطلاقة الحدث يوم الثلاثاء المقبل.