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نادال وديوكوفيتش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كحال سيطرتهما على منافسات التنس، قاد المصنف أول عالمياً رافايل نادال، والثاني نوفاك ديوكوفيتش منتخبي إسبانيا وصربيا إلى نهائي النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين الذي سيشهد مواجهة مرتقبة بينهما.
وحسمت إسبانيا، أمس، المواجهة الثانية في نصف النهائي على حساب أستراليا المضيفة، لتلحق بصربيا التي كانت قد تغلبت على روسيا ونجمها دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالمياً. ويلتقي المنتخبان الفائزان، اليوم الأحد، في المباراة النهائية في سيدني.

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