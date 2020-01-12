شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم برشلونة من سواريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخضع الهداف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز اليوم الأحد لعملية جراحية في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني، في خطوة رجحت تقارير صحفية أن تبعده عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع.
وأفاد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان: «سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات بسبب إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى».
ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاماً، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير/ شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم برشلونة من سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.