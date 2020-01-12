الإصابة تحرم برشلونة من سواريز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخضع الهداف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز اليوم الأحد لعملية جراحية في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني، في خطوة رجحت تقارير صحفية أن تبعده عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع.

وأفاد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان: «سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات بسبب إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى».

ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاماً، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير/ شباط.