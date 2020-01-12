الظفرة يلتقي غوانجزهو ودياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى يلتقي الظفرة فريق غوانجزهو الصيني في مباراة ودية في 17 يناير الجاري بملعب الوصل في دبي في إطار استعداداته للعودة لدوري الخليج العربي، حيت يواجه الفجيرة باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة يوم الجمعة 24 الجاري ضمن مباريات الجولة الأخيرة من ذهاب المسابقة.

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