إبراهيموفيتش يفتتح رصيده التهديفي مع ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصاب ميلان في رهانه على السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إذ نجح ومنذ مباراته الأولى أساسياً مع فريقه الجديد- القديم، في افتتاح رصيده التهديفي وقيادته للفوز على كالياري في معقل الأخير 2-صفر، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أن شارك في الشوط الثاني من مباراة المرحلة الماضية ضد سمبدوريا من دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي، لعب إبراهيموفيتش أساسياً في مباراته الثانية مع ميلان الذي استعان بابن ال38 عاماً بعقد لستة أشهر قابلة للتجديد سنة واحدة.

ولعب السويدي دوراً حاسماً في الفوز الثالث فقط لميلان في آخر تسع مراحل، وذلك بتسجيله الهدف الثاني من المباراة التي شهدت سقوطاً رابعاً توالياً لكالياري بعد سلسلة من 13 مباراة من دون خسارة.