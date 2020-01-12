مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 12 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة حرس الحدود وسموحة على ستاد المكس ومباراة مصر المقاصة وانبى على ستاد السلام ومباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش على ستاد الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام

موعد مباراة حرس الحدود وسموحة

تقام مباراة حرس الحدود وسموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق انتصارين على التوالى على حساب بيراميدز بهدف دون رد ثم على الطلائع بثلاثية مقابل هدفين فى المقابل خسر سموحة مباراته الأخيرة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة أيضاً بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

موعد مباراة مصر المقاصة وانبى

تقام مباراة مصر المقاصة وانبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد السلام فى مواجهة يدخلها الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل الفريق الفيومى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الاتحاد السكندري سلبياً فى إطار نفس الجولة.

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ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

موعد مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة حيث خسر الدراويش من بيراميدز بهدف دون رد فى مباراته الأخيرة وخسر الطلائع من حرس الحدود بثلاثية دون رد .

ويحتل الإسماعيلى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.