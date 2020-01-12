شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فبراير "أبيض أم أحمر".. 3 قمم نارية بين الأهلى والزمالك خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحديد موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، بات من المحتمل مواجهة الأهلي والزمالك وجها لوجه ثلاثة مرات فى ظرف أقل من أسبوعين.

وأعلن اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصرى، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بـ أبوظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.

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