شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريق السماوى بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف،

موعد مباراة بيراميدز والمصرى بالكونفدرالية

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

طاقم حكام بوركينابى لبيراميدز والمصرى بالكونفدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

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ايهاب جلال يبحث عن تصحيح المسار الافريقى

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الماضية لمصالحة جماهيرهم والاقتراب من التأهل للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

تشاتشيتش يسعى لحسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

فى المقابل طالب الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النسخة ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".