عودة البدري الصغير لتدريبات الإنتاج الحربي بعد النجاة من "التشخيص الخاطئ"

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وقد انتهى البدري من البرنامج التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة، وعاد للمشاركة في التدريبات مع فريق الإنتاج الحربي بعد غياب أكثر من شهرين بعيدا عن الملاعب.
وينتظر البدري الصغير، قرار الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار للمشاركة فى المباريات بعد استعادته لمستواه.
وكان حسام حسن المدير الفني لسموحة قد ابدي رغبة في ضم البدري الصغير قبل انطلاق الموسم الجاري ولكن فشلت المفاوضات.
من ناحية اخرى عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة وادى دجلة، طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على أسوان بهدف دون رد فى 20 ديسمبر الماضى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى وإنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل الإنتاج مع الزمالك ثم الجونة سلبياً وأخيراً تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة.
وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة 13 للدوري.
وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.
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