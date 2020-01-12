شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البدري الصغير لتدريبات الإنتاج الحربي بعد النجاة من "التشخيص الخاطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود البدري الصغير مدافع الإنتاج الحربي والمنتخب الأوليمبي، أنه يعاني من وجود قرحة شديدة مع خشونة بالركبة وليس إصابة بقطع فى الغضروف كما تم تشخيصه سابقًا.

وقد انتهى البدري من البرنامج التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة، وعاد للمشاركة في التدريبات مع فريق الإنتاج الحربي بعد غياب أكثر من شهرين بعيدا عن الملاعب.

وينتظر البدري الصغير، قرار الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار للمشاركة فى المباريات بعد استعادته لمستواه.

وكان حسام حسن المدير الفني لسموحة قد ابدي رغبة في ضم البدري الصغير قبل انطلاق الموسم الجاري ولكن فشلت المفاوضات.

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من ناحية اخرى عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة وادى دجلة، طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على أسوان بهدف دون رد فى 20 ديسمبر الماضى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى وإنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل الإنتاج مع الزمالك ثم الجونة سلبياً وأخيراً تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة.