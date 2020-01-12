مدرب وادي دجلة يتحدث عن الفارق بين القطبين.. وهدفه في نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، عن هدفه الذي يسعى لتحقيقه مع الفريق مع نهاية الموسم، بالتواجد وسط الخمسة الكبار في الدوري المصري.
وقال جونياس في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن وادي دجلة يقدم مستوى أفضل من الموسم الماضي رغم تعثره وتواجده في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.
وأضاف، أنه يسعى لظهور وادي دجلة بشخصية تميزه أمام فرق الدوري وهذا لن يتحقق خلال وقت قصير.
وانتقل مدرب وادي دجلة للحديث عن الفارق بين الأهلي والزمالك والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
وأوضح، أن المسافة بينه وبين الأهلي اصبحت كبيرة جدًا، خاصة مع أداء الأخير القوي، مشيرا إلى أن رغم ذلك لا يستطيع أن يؤكد حسم الأهلي للقب الدوري.
وأتم تصريحاته:" احتاج لبعض الوقت لمعرفة أي من الأهلي أو الزمالك سيكون الفائز بالدوري مع نهاية الموسم".
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