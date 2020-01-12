تصريحات السبت| فايلر يعلق على أداء لاعبي الأهلي..ومروان محسن يتحدث عن الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 11 يناير 2020.

أول تعليق من تشافي على مفاوضاته مع برشلونة لخلافة فالفيردي

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، على ما تردد حول وجود مفاوضات مع برشلونة الإسباني لتدريب الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه يحلم بقيادة النادي الذي يشجعه والذي لعب في صفوفه.

محمد فضل يكشف موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، ستكون يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات.

مورينيو يكشف سبب دفعه بـ"وجه جديد" أمام ليفربول

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، أنه قرر الدفع بالكونغولي الأصل جافيت تانجانجا في مواجهة ليفربول، من أجل إيقاف المصري محمد صلاح.

جلال يتحدث عن سبب سوء النتائج.. وامكانية مشاركة أحمد ياسر أمام بيراميدز

تحدث إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن استعدادات فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الأهلي يكشف سبب خروج ديانج من مباراة بلاتينيوم

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سبب خروج أليو ديانج لاعب الفريق من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

مدرب بيراميدز: نعاني من ضغط المباريات

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قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه يُعاني من أزمة مع الفريق وهي ضغط المباريات.

عقب التعادل.. فايلر يعلق على أداء لاعبي الأهلي أمام بلاتينيوم

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنهم لم يستحقوا تحقيق الفوز أمام بلاتينيوم الزيمبابوي واصفًا النتيجة بـ"العادلة"، وأعتبر أداء الشوط الأول "سيئًا".

وائل جمعة يعلق على تعثر الأهلي أمام بلاتينيوم

انتقد وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر في المباراة التي جمعته بمضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت وانتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مروان محسن يتحدث عن الانتقادات ونصيحة فايلر وسيناريو هدفه مع أفشة وما يُميز الأهلي

أبدى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ضيقه بسبب بعض الانتقادات الموجهة له مؤخرا، مشيرا الى أن لاعبي الأهلي دائما على قلب رجل واحد.

مرتضى منصور يهاجم الإعلام بسبب طارق حامد.. ويشيد ببنشرقي وساسي

أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بثنائي الفريق، فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، وفتح النار على وسائل الإعلام بسبب طارق حامد.

"بسبب اللاعبين".. إبراهيم حسن يكشف سبب الرحيل عن سموحة

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق نادي سموحة، أن رحيله عن النادي برفقة شقيقه حسام حسن جاء بسبب عدم شعور اللاعبين بالمجهود الذي يبذله الجهاز الفني.

مدرب النجم: كنا الأقوي أمام الهلال.. وفزنا رغم الضغط الجماهيري

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه استحق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، رغم الضغوطات التي تعرض لها الفريق من اقامة المواجهة خارج أرضه وأمام عدد كبير من الجماهير.