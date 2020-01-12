النشرة الرياضية..الأهلي يعقد موقفه في دوري الأبطل.. وتأجيل مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم السبت 11 يناير.

الأهلي يعقد موقفه في بطولة أفريقيا بتعادل غير مفيد مع متذيل المجموعة

فرط الأهلي في فوز بالمتناول واكتفى بالتعادل 1-1 في المباراة التي اقيمت عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

النجم يفقد حارسه في مواجهة الأهلي

فاز النجم الساحلي التونسي على مضيفه الهلال السوداني بنتيجة (2-1)، إلا أنه خسر جهود حارسه مكرم بديري في المباراة المقبلة للفريق بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه بالأهلي.

إقالة مدرب المنتخب للطائرة بعد ضياع حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو

أعلن أحمد عبد الدائم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مساء اليوم السبت إقالة الجهاز الفني لمنتخب الأول للرجال بقيادة الهولندي جيدو فيرمولين.

تأجيل مباراة القمة بسبب إقامة السوبر في أبو ظبي

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أعلنت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق على تأجيل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تحديد موعد لقاء السوبر في الإمارات.

ليفربول يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الدوريات الكبرى

عزّز فريق ليفربول تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مضيفه توتنهام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

النجم الساحلي يهزم الهلال السوداني على أرضه وينتزع الصدارة من الأهلي

حقق فريق النجم الساحلي فوزا صعبا خارج أرضه، مساء اليوم السبت، على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

الترجي يعادل إنجاز الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وضع فريق الترجي التونسي قدما نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على مضيفه فيتا كلوب الكونجولي (2-0) مساء السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

المقاولون يعود لملاحقة الأهلي في الدوري

حقق المقاولون العرب فوزا ثقيلا على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز.