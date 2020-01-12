تقرير..7 سيناريوهات أمام الأهلي لتخطي مجموعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت أحداث الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأهلي خارج قواعده أمام بلاتينيوم (1-1)، في المقابل فاز النجم الساحلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني (2-1).

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: النجم الساحلي (9 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (6 نقاط) - بلاتينيوم (نقطة).

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي على ملعبه "السلام" فريق النجم الساحلي في 24 من الشهر الجاري، في المقابل سيخرج الهلال لمواجهة بطل زيمبابوي في 25 من نفس الشهر.

لكن ماذا يحتاج الأهلي من أجل التأهل؟ "الخليج 365" يستعرض سيناريوهات أمام الفريق الأحمر من أجل تخطي دور المجموعات ومواصلة المشوار الأفريقي:

حالات الانتصار في الجولة الخامسة

- الصعود وهدية من بطل زيمبابوي:

الأهلي في حال فوزه على بطل تونس سيكون وصل للنقطة العاشرة وهنا يحتاج الفريق الأحمر إلى هدية من بطل زيمبابوي بلاتينيوم من خلال الفوز على الهلال للتأهل قبل الجولة الأخيرة.

المجموعة ستكون كالتالي حال تحقيق ذلك: الأهلي (10 نقاط) - النجم الساحلي (9 نقاط) - الهلال (6 نقاط) - بلاتينيوم (4 نقاط).

وسيكون الأهلي في رحلته للسودان في حاجة للفوز من أجل ضمان الصدارة دون النظر لنتيجة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم والتي ستقام في "رادس".

- الانتظار للجولة السادسة:

حال فوز الأهلي على النجم الساحلي مع انتصار الهلال السوداني ستكون المرحلة السادسة هيّ الحاسمة.

وسيكون ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي: الأهلي (10 نقاط) - النجم الساحلي (9 نقاط) - الهلال (9 نقاط) - بلاتينيوم (نقطة).

الأهلي في الجولة السادسة سيكون في حاجة للفوز من أجل ضمان التأهل والصدارة دون النظر لمباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم، أو تحقيق التعادل فقط للتأهل في أم درمان بغض النظر عن الصدارة أو الوصافة.

- سيناريو خيالي:

السيناريو الثالث والذي سيواجهه الأهلي من أجل تحقيق حلم الصعود وهو فوزه على النجم مع فوز الهلال على بلاتينيوم.

لكن ماذا لو خسر الأهلي في رحلة السودان؟ بطل أفريقيا 8 مرات إذا أراد الصعود عليه تحقيق أمرين الأول الفوز على النجم الساحلي (2-0) في الجولة الخامسة من أجل التفوق على فارق المواجهات المباشرة بعد الخسارة أمام "جوهرة الساحل" بهدف دون رد، وهذا يتحقق قبل رحلة السودان.

والأمر الثاني لتأهل الأهلي إذا خسر من الهلال في الجولة السادسة هو هزيمة النجم أو تعادله على ملعبه وبين جماهيره أمام بلاتينيوم.

وستكون المجموعة كالتالي بعد نهاية الجولة السادسة: الهلال (12 نقطة إذا فاز على بلاتينيوم والأهلي) - الأهلي (10 نقاط) - النجم الساحلي (10 نقاط إذا حقق التعادل أمام بلاتينيوم أو 9 نقاط إذا خسر) - بلاتينيوم (4 نقاط إذا فاز أو نقطتين إذا تعادل).

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حالات التعادل في الجولة الخامسة

- الفوز في السودان:

إذا حقق الأهلي التعادل أمام النجم الساحلي في القاهرة وفوز الهلال على بلاتينيوم لن يفقد الفريق الأحمر فرصة الصعود.

المجموعة ستكون كالتالي في حال تحقيق الأهلي التعادل وفوز الهلال في الجولة الخامسة: النجم (10 نقاط) - الهلال (9 نقاط) - الأهلي (8 نقاط) - بلاتينيوم (نقطة)

وهنا سيكون الأهلي مطالبًا بالفوز في السودان من أجل التأهل للدور التالي حيث سيكون رصيد الفريق الأحمر حال الفوز بالجولة السادسة على حساب الهلال (11 نقطة) مقابل (9 نقاط) لبطل السودان.

- تعادلان وهدية = الصعود:

هل يمتلك الأهلي فرصة الصعود إذا خرج بنقطتين أي بنتيجة التعادل على حساب النجم والهلال بالترتيب في الجولة الخامسة والسادسة؟ الإجابة نعم لكن كيف؟

إذا تأزمت الأمور وخرج الأهلي بتعادلين سيكون الأحمر في انتظار هدية من بلاتينيوم سواء بالفوز على الهلال أو التعادل.

حسابات الجولة الخامسة في حال تعادل الأهلي مع النجم، وتعادل الهلال مع بلاتينيوم أو خسارته، كالتالي: النجم (10 نقاط) - الأهلي (8 نقاط) - الهلال (7 نقاط إذا تعادل أو 6 إذا خسر من بطل زيمبابوي) - بلاتينيوم (4 نقاط إذا فاز أو نقطتين إذا تعادل مع بطل السودان).

والتعادل في الجولة السادسة سيمنح الأهلي الصعود بفارق نقطة لأنه سيصبح رصيده (9 نقاط) مقابل (8 نقاط) للهلال.

حالات الهزيمة في الجولة الخامسة

- الهزيمة لا تعني الخروج:

إذا خسر الأهلي من النجم الساحلي لن يفقد الفريق الأحمر فرصة الإقصاء من البطولة القارية والسبب مباراة بلاتينيوم والهلال.

الأهلي سيحتاج لسقوط الهلال أمام بلاتينيوم سواء بالتعادل أو الخسارة ليكون الفريق الأحمر لديه فرصة التأهل.

وستكون ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الخامسة بعد خسارة الأهلي بجانب تعادل الهلال أو خسارته كالتالي: النجم الساحلي (12 نقطة ضمن التأهل والصدارة) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (7 نقاط إذا تعادل أو 6 إذا خسر) - بلاتينيوم (أربع نقاط إذا فاز أو نقطتين في حال التعادل)

الأهلي في الجولة السادسة سيكون مطالبًا بالتعادل على أقل تقدير أمام الهلال من أجل الصعود حيث سيكون رصيد كل من بطل مصر والسودان (8 نقاط) لكن سيتأهل ممثل مصر بفارق المواجهات المباشرة.

- فوز في السودان:

حالة أخيرة إذا خسر الأهلي من النجم بجانب تحقيق الهلال الفوز على بلاتينيوم حيث ستكون المجموعة كالتالي: النجم (12 نقطة ضمن التأهل والصدارة) - الهلال (9 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - بلاتينيوم (نقطة).

وسيكون الأهلي أمامه فرصة وحيدة للصعود وهو الفوز على الهلال حيث سيكون رصيد الفريق الأحمر (10 نقاط) مقابل (9 نقاط) لبطل السودان.