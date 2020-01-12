مدرب النجم: كنا الأقوي أمام الهلال.. وفزنا رغم الضغط الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه استحق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، رغم الضغوطات التي تعرض لها الفريق من اقامة المواجهة خارج أرضه وأمام عدد كبير من الجماهير.

وحقق فريق النجم الساحلي فوزا صعبا خارج أرضه، مساء اليوم السبت، على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة لقناة "beIN SPORTS ":" بداية المباراة كانت سيئة من جانبنا لكن استطعنا الرد سريعا على هدف التقدم للهلال وهذا هو الأهم، فالمباراة كانت تحمل الكثير من التنافسية من الفريقين".

Advertisements

وأضاف:" المباراة كانت صعبة بسبب كثرة الضغط على اللاعبين، الأمر الذي كلفنا بعض الأخطاء أمام مرمانا".

وتابع:" حين تلعب خارج أرضك تكون دائما فرص وحظوظ الفريق المضيف هي الأقوى وهذا ما وجدنا أمام الهلال الذي كان قويا طوال اللقاء، لكننا حاربنا بقوة للفوز".

وأكمل:" اخبرت اللاعبين قبل المواجهة أن اللقاء سيكون صعب وعليهم الاستعداد جيدا ففريق الهلال لن يكون ضعيف وسط الدعم الجماهير الكبير على ملعبه".

وأتم المدير الفني لفريق النجم الساحلي:" عندما نفوز رغم كل هذه الضغوطات التي تعرضت لها فانت الفريق الأقوى".