النجم يفقد حارسه في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز النجم الساحلي التونسي على مضيفه الهلال السوداني بنتيجة (2-1)، إلا أنه خسر جهود حارسه مكرم بديري في المباراة المقبلة للفريق بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه بالأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي يوم 24 يناير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتعرض مكرم بديري للطرد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد حصوله على الإنذار الثاني، بداعي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

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ويتبع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي، سياسة التدوير بين مكرم بديري والحارس الآخر أشرف كرير، الذي خاض أول ثلاث مباريات من دور المجموعات.

وتواجد أشرف كرير على مقاعد بدلاء النجم الساحلي في مواجهة الهلال.

يُذكر أن النجم الساحلي أصبح في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويطارده الأهلي في المركز الثاني الأهلي بسبع نقاط، أما الهلال فاستقر في المركز الثالث بست نقاط.