سيدات يد الزمالك يختتمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد

اختتم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم ابراهيم المرحلة الثانيه من فترة الاعداد.
حيث خاض الفريق تدريبات قويه علي رمال الاهرامات أمس السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوريالمقرر لها الشهر المقبل.
ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري عقب فوزه على فريق المعادي بنتيجة 25 - 22.
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