حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حرس الحدود مع سموحة : نادر قمر الدولة وأسامة عبد اللطيف وكريم مهيا .. و يحي فضل حكما رابعا.

مصر للمقاصة مع إنبي : أحمد جمال وخالد حسين و تامر سمير .. ومحمود حسيب حكما رابعا.

الإسماعيلي مع طلائع الجيش : طارق مجدي و شهاب رائد ومحمد السيد .. وأحمد ابراهيم حكما رابعا. نادر قمر الدولة وأسامة عبد اللطيف وكريم مهيا .. و يحي فضل حكما رابعا.مصر للمقاصة مع إنبي : أحمد جمال وخالد حسين و تامر سمير .. ومحمود حسيب حكما رابعا.الإسماعيلي مع طلائع الجيش : طارق مجدي و شهاب رائد ومحمد السيد .. وأحمد ابراهيم حكما رابعا.

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