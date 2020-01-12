مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال في مباراة دارمية وينفرد بالصدارة

حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الأخير، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بادر الهلال السوداني بالتسجيل مبكرًا عن طريق وليد بخيت في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل النجم الساحلي بهدف عكسي في الدقيقة 35عن طريق عمر حسن لاعب الهلال، ثم

أضاف إيهاب المساكني هدف الانتصار في الدقيقة 71.

وأشهر الحكم الجزائري البطاقة الحمراء في وجه نصر الدين الشغيل لاعب الهلال في الدقيقة 77 بعد تدخله العنيف على لاعب النجم الساحلي في منتصف الملعب ليكمل أصحاب الأرض والجمهور المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يقرر حكم اللقاء طرد حارس مرمى النجم الساحلي في الدقيقة

الاخيرة من المباراة بعد أن تعمد لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، ليخلفه إيهاب المساكمني في حراسة المرمى.

وكان الهلال السوداني حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه في الجولة الماضية بقيادة مدربه المصري حمادة صدقي، فوزًا مهمًا على النجم الساحلي بهدف نظيف قبل أن يثأر الفريق التونسي ويفوز في لقاء العودة.

بهذه النتيجة يصعد النجم الساحلي لصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحل وصيفًا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي ترتيب مجموعته بنقطة واحدة.