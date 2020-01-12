مجلس إدارة نادي الشرقية يقدم استقالته خلال لقائه بالمحافظ

قدم الدكتور مجدى عزت رئيس نادي الشرقية، وأعضاء مجلس الإدارة استقالة جماعية منذ قليل، في جلسة ودية إجتمع فيها مجلس إدارة النادي مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة و وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل المديرية للرياضة، لبحث و مناقشة المشكلات والمعوقات في الفترة الماضية والتي من شأنها عرقلة عجلة التقدم بنادي الشرقية .
وخلال الإجتماع إستمع المحافظ إلى رئيس النادي ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بعرض مشكلاتهم العملية والتي تسببت في إعاقة مسيرة العمل الجاد والفعلي بالنادي لإيجاد الحلول المناسبة للإرتقاء بمستوى الأداء.
وبعد الإستماع للمشكلات وعرض كافة الأراء والمقترحات وحرصا من أعضاء مجلس الإدارة على إعلاء المصلحة العامه ومن ثم مصلحه النادي فقد قرر رئيس نادي الشرقية ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة تقديم إستقالة جماعية علىأن تشكل لجنة إدارية لإدارة شئون النادي بمعرفة اللجنه الأوليمبيه بوزاره الشباب والرياضه ، بعد تقديم كامل أعضاء مجلس إدارة النادي ورئيسه إستقالتهم بإسبوع لتقوم باداره النادي لأقرب إنعقاد جمعيه عموميه ، لحين الفصل في قرار الإستقالة من قبل وزير الشباب والرياضة وإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وتعيين أو إنتخاب مجلس إدارة آخر .
أكد المحافظ أن قرار الإستقالة جاء برغبة جماعية من رئيس النادي وأعضائه وذلك لحفظ الحقوق الأدبيه والمعنويه و لحرصهم على إعلاء مصلحة النادي العريق وأحد العلامات المميزة للشرقية دون الإضرار أو المساس بمصلحة النادي أو أعضائه .
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