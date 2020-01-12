ناشئات سموحة يحقق فوزه التاسع على حساب الترام

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات المرتبط بقيادة مصطفي فكري إنتصاراته وأداءه المتميز في مباريات دوري المنطقة وحقق فوزه التاسع وهزم نظيره الترام 67/15.

وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره الترام 93/20 ثم سبورتنج 63/36 ثم الجيش 55/6 ثم الأوليمبي 58/31 ثم سبورتنج 44/27 ثم الجيش 71/11 ثم الأوليمبي 58/20 ثم الترام60/21.

وحصد الفريق المركزالثالث والميدالية البرونزية في

الدوري العام الممتاز (أ) المرتبط بعد تغلبه علي نظيره هليوبوليس.تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مصطفى فكرى مدرب والكابتن محمد موسكو مدرب مساعد والكابتن آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن محمود فرج مدرب الأحمال والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.