إنتر ميلان يقترب من ضم إيركسين

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من ضم الدنماركي كريستيان إيركسين، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد إيركسين لاعب وسط توتنهام مع ناديه، بنهاية الموسم الجاري، ورفض الأخير تجديد عقده مع السبيرز، حيث يرغب

في خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية، إلى أن إيركسين، توصل لإتفاق نهائي حول الشروط الشخصية مع إنتر ميلان من أجل الانتقال لهم خلال فترة الانتقالات

الحالية.

وأضافت التقارير إلى أن توتنهام سيتخلى عن اللاعب مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، وسيقبل العرض، بدلًا من أن يخسره بشكل مجاني في الصيف المقبل بنهاية عقده.

وقضى إيركسين مع توتنهام 6 أعوام ونصف، قادمًا من صفوف نادي إياكس الهولندي، خلال الانتقالات الصيفية لعام 2013، مقابل 13 ونصف مليون يورو.