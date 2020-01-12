ختام فعاليات دوري الدراجات السعودي

اختتمت اليوم فعاليات بطولة دوري الدرجة الاولي للدراجات التي نظمها الاتحاد السعودي خلال الفتره من10يناير واستمرت حتي 11يناير للبراعم والناشئين بالمدينة المنورة بمشاركة جميع الأندية ومراكز التدريب والهواة. وجاء النتائج كالاتي في سباق الفرق براعم لمسافة ١٥كيلو حقق فريق الفتح المركز الاول وفي المركز الثاني فريق الوطن بينما جاء في المركز الثالث مركز تدريب سدير وفي سباق فرق ناشين ٢٠كيلو حقق فريق السلام المركز الاول والوحدة المركز الثاني بينما جاء احد في المركز الثالث وفي سباق الفردي براعم ٢٠كيلو حقق الاعب امير السطان لاعب الفتح المركز الاول وفي المركز الثاني رضا المناسف لاعب فريق السلام وفي المركز الثالث البراء ابراهيم لاعب الوطن بينما في سباق الفردي ناشين ٢٠كيلو حقق الاعب عزام العبد المنعم لاعب الوحدة المركز الاول وفي المركز الثاني امجد سلامي لاعب الوحدة وفي المركز الثالث عبد العزيز القطان لاعب الاتفاق ومن المقرر ان تنطلق البطولة الثانية لدوري الاتحاد السعودي خلال الفتره من 16الي 18 يناير الحالي. في المركز الثالث مركز تدريب سدير وفي سباق فرق ناشين ٢٠كيلو حقق فريق السلام المركز الاول والوحدة المركز الثاني بينما جاء احد في المركز الثالث وفي سباق الفردي براعم ٢٠كيلو حقق الاعب امير السطان لاعب الفتح المركز الاول وفي المركز الثاني رضا المناسف لاعب فريق السلام وفي المركز الثالث البراء ابراهيم لاعب الوطن بينما في سباق الفردي ناشين ٢٠كيلو حقق الاعب عزام العبد المنعم لاعب الوحدة المركز الاول وفي المركز الثاني امجد سلامي لاعب الوحدة وفي المركز الثالث عبد العزيز القطان لاعب الاتفاق ومن المقرر ان تنطلق البطولة الثانية لدوري الاتحاد السعودي خلال الفتره من 16الي 18 يناير الحالي.

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