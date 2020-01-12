الاتحاد المصري للملاكمة ينظم اختبارات الشباب بنادي الترسانة

ينظم الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور محمد غنيم اختبارات لاختيار عناصر الشباب بنادي الترسانة خلال الفتره من 1 فبراير المقبل الي 6 من شهر نفسه.

استعداد للبطولة العربية الخامس للملاكمة والمقرر لها من 6 مارس إلي 11 من الشهر نفسه.

ويشارك منتخب مصر في الفتره الحالية في البطولة العربية الاول للملاكمة والتتي تقام في الكويت خلال الفتره من 22 يناير وحتي 31 من الشهر الجاري. 6 من شهر نفسه.استعداد للبطولة العربية الخامس للملاكمة والمقرر لها من 6 مارس إلي 11 من الشهر نفسه.ويشارك منتخب مصر في الفتره الحالية في البطولة العربية الاول للملاكمة والتتي تقام في الكويت خلال الفتره من 22 يناير وحتي 31 من الشهر الجاري.

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