أهداف مباراة بيترو أتلتيكو والوداد في دوري أبطال أفريقيا

تعادل الوداد المغربي مع مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي 2/2 اليوم السبت 11-1-2020 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، ليُبقي على آماله في التأهل المبكر إلى ربع النهائي إذا ما حقق الفوز في الجولة الخامسة.

ومنح تعادل الوداد وبيترو أتلتيكو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطاقة العبور لدور الثمانية، حيث فاز صنداونز على اتحاد العاصمة الجزائري 2/1 في وقت سابق من مباريات اليوم السبت.

وسجل هدفي الوداد كازادي كاسينجو في الدقيقة 14 ويحيى جبران في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي بترو أتلتيكو هيرنيلسون دو كارمو وسيلاس دانييل ستونهو في الدقيقتين 22 والأخيرة من الشوط الأول.

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ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط بهذا التعادل في المركز الثاني، كما رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

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