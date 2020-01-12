أهداف مباراة فيتا كلوب والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ضمن نادي الترجي الرياضي التونسي التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد ان حقق اليوم السبت 11-1-2020 فوزاً مريحاً خارج ملعبه امام فريق فيتا كلوب الكونجولي بهدفين دون مقابل على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

أنهى الترجي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 22.

وحاول لاعبو فيتا كلوب تسجيل التعادل، لكن جاءت الدقيقة 90 لتشهد الهدف الثاني للترجي عبر الليبي حمدو الهوني.

وكان شبيبة القبائل الجزائري قد تعادل أمس الجمعة مع الرجاء البيضاوي المغربي سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.

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بذلك، يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء، وجاء شبيبة القبائل ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا فيتا كلوب برصيد نقطة واحدة.

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