أهداف مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

رد النجم الساحلي التونسي الصاع صاعين للهلال السوداني بهزيمته مساء اليوم السبت 11-1-2020 بهدفين لهدف، على ملعب أمدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واستعاد النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد هذا الفوز الثمين، ليترك المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السوداني على المركز الثاني، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع بلاتنيوم الزيمبابوي في وقت سابق اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويتبعه الهلال السوداني من انتصارين، الأول في الافتتاح على بلاتنيوم في الخرطوم، والثاني أمام النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس بهدف أطهر الطاهر.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والنجم الساحلي

وتقدم الهلال في الدقيقة 30 بفضل تمريرة من نصر الدين الشغيل ضرب بها مصيدة التسلل، لتصل إلى وليد الشعلة الذي تسلم وراوغ في لعبة واحدة مستغلاً الخروج الخاطيء للحارس البديري، ليسدد في الشباك الفارغة ويعلن تقدم فريقه وسط فرحة غير عادية من الجمهور الهلالي.

ولم يهنأ الهلال بهذا التقدم المستحق لأكثر من 5 دقائق، حيث تلقت شباكه لهدف مباغت من نيران صديقة، أثر بالسلب على معنويات الفريق.

وجاء الهدف من تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل ارسلها اللاعب ماهر حناشي داخل منطقة جزاء الهلال نحو كريم عريبي، إلا أن مدافع الهلال بعمار الدمازين فشل في تشتيت الكرة قبل عريبي ليضعها في الشباك بطريقة غريبة عند الدقيقة 35.

Advertisements

وفي الدقيقة 71 تمكن النجم من تسجيل هدف التقدم المستحق لسيطرته على مجريات الشوط الثاني، حمل توقيع إيهاب المساكني.

وبدأت لعبة الهدف من مرتضى بن وناس الذي أرسل رمية تماس نحو الإفواري سليماني كوليبالي داخل منطقة جزاء الهلال، ليمرر كوليبالي إلى البديل الفنزويلي “جونزاليس” على حافة المنطقة ليمهدها بتمريرة من لمسة واحدة أمام إيهاب المساكني الخالي من الرقابة، والذي وضع الكرة في الزاوية اليسرى السفلية بأريحية.

وكاد الجناح الأيمن الرائع أطهر الطاهر ينجح في تعديل النتيجة عندما أطلق تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري من مسافة 22 ياردة، إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة من المقص الأيمن ليحولها ركنية في الدقيقة 74.

اضغط هنا لتكملة قراءة تقرير مباراة الهلال والنجم الساحلي