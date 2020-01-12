النجم الساحلي يَرد اعتباره في معقل الهلال ويستعيد الصدارة من الأهلي

رد النجم الساحلي التونسي الصاع صاعين للهلال السوداني بهزيمته مساء اليوم السبت 11-1-2020 بهدفين لهدف، على ملعب أمدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واستعاد النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد هذا الفوز الثمين، ليترك المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السوداني على المركز الثاني، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع بلاتنيوم الزيمبابوي في وقت سابق اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويتبعه الهلال السوداني من انتصارين، الأول في الافتتاح على بلاتنيوم في الخرطوم، والثاني أمام النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس بهدف أطهر الطاهر.

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وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، خاصةً في شوطها الثاني عندما طُرد الشغيل من الهلال، وبتعه حارس مرمى النجم “مكرم البديري” في الدقائق الأخيرة بعدما لمس كرة طويلة خارج منطقة الجزاء.

وتقدم الهلال في الدقيقة 30 بفضل تمريرة من نصر الدين الشغيل ضرب بها مصيدة التسلل، لتصل إلى وليد الشعلة الذي تسلم وراوغ في لعبة واحدة مستغلاً الخروج الخاطيء للحارس البديري، ليسدد في الشباك الفارغة ويعلن تقدم فريقه وسط فرحة غير عادية من الجمهور الهلالي.

ولم يهنأ الهلال بهذا التقدم المستحق لأكثر من 5 دقائق، حيث تلقت شباكه لهدف مباغت من نيران صديقة، أثر بالسلب على معنويات الفريق.

وجاء الهدف من تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل ارسلها اللاعب ماهر حناشي داخل منطقة جزاء الهلال نحو كريم عريبي، إلا أن مدافع الهلال بعمار الدمازين فشل في تشتيت الكرة قبل عريبي ليضعها في الشباك بطريقة غريبة عند الدقيقة 35.

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في بداية الشوط الثاني، تدخل مدرب النجم “جاريدو” لتحسين أداء الفريق فقام بسحب الحناشي للدفع بالظهير المتألق “وجدي كشريدة”.

وبسط النجم سيطرته على خط الوسط الأمر الذي أخرج لاعبي الهلال عن المألوف في عدة لقطات، ليشهر الحكم الجزائري مصطفى غربال عدد كبير من البطاقات لكلا الفريقين.

وفي الدقيقة 71 تمكن النجم من تسجيل هدف التقدم المستحق لسيطرته على مجريات الشوط الثاني، حمل توقيع إيهاب المساكني.

وبدأت لعبة الهدف من مرتضى بن وناس الذي أرسل رمية تماس نحو الإفواري سليماني كوليبالي داخل منطقة جزاء الهلال، ليمرر كوليبالي إلى البديل الفنزويلي “جونزاليس” على حافة المنطقة ليمهدها بتمريرة من لمسة واحدة أمام إيهاب المساكني الخالي من الرقابة، والذي وضع الكرة في الزاوية اليسرى السفلية بأريحية.

وكاد الجناح الأيمن الرائع أطهر الطاهر ينجح في تعديل النتيجة عندما أطلق تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري من مسافة 22 ياردة، إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة من المقص الأيمن ليحولها ركنية في الدقيقة 74.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى تعرض نصر الدين الشغيل للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78، ليسوء حال فريقه.

وفي الدقيقة 95 لحق بنصر الدين الشغيل حارس مرمى النجم “مكرم البديري” للمس كرة من خارج منطقة الجزاء لينال البطاقة الصفراء الثانية، حيث حصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 85 بسبب تعمده إهدار الوقت وسقوطه دون داعي.

وحصل إيهاب المساكني على قفازات مكرم البديري لحراسة المرمى في الدقيقة المتبقية، نظرًا لإنهاء جاريدو لتغييراته الثلاثة قبل دقيقتين من الطرد!.