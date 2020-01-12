أهداف مباراة الهلال والوحدة فى الدوري السعودي

خطف الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، من غريمه التقليدي النصر، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3/1، مساء اليوم السبت 11-1-2020، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وكان الوحدة افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه البرازيلي أنسيلمو، قبل أن يدرك الفرنسي بافتيمبي جوميز التعادل من ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 70 سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال، قبل أن يعود جوميز ويضيف الثالث لفريقه في الدقيقة 77.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة ،ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة، متساويا بنفس الرصيد مع النصر، لكنه متفوقا عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند24 نقطة في المركز الخامس.

إليكم أهداف مباراة الهلال والوحدة اليوم

الهدف الاول للوحدة 1-0

Advertisements

هدف التعادل للهلال 1-1

الهدف الثاتي للهلال 2-1

الهدف الثالث للهلال 3-1

Tweets by riyadiyatv