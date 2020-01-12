جدول هدافي الدوري السعودي موسم 2020/2019

في الموسم الماضي 2019/2018، تُوج النصر بلقب الدوري السعودي بفضل الدولي المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، الذي سجل بمفرده 34 هدفًا من بينهم 8 ركلات جزاء، بفارق 13 هدفًا دفعة واحدة عن ماكينة الأهداف الفرنسية الشهيرة “بافيتيمبي جوميز” – مهاجم الهلال -.

**الخليج 365، يستعرض معكم بصفة أسبوعية ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) عن موسم 2020/2019، في هذا الجدول “المُحدث”.

الجدول