بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت 11-1-2020.

تقام المباراة في ختام الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب الهلال في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

النجم الساحلي يسعى لتدارك أموره في المجموعة الثانية بعد الخسارة التي مُني بها أمام الهلال بمباراة الجولة الثالثة على الملعب الأولمبي برادس في نهاية الشهر الماضي.

ويتصدر الأهلي المصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع بلاتنيوم في زيمبابوي، عصر اليوم السبت، وإذا ما انتهى لقاء الهلال والنجم بالتعادل، سيبقى الأهلي على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.

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الهلال 1-2 النجم الساحلي

???? ملعب الهلال (أم درمان- الخرطوم)

????مجموعات دوري أبطال أفريقيا – المجموعة B

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة الهلال والنجم الساحلي في السودان لحساب الجولة الرابعة من مجموعات دوري ابطال افريقيا.

???? مساء الخير عليكم جميعًا..سأكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 لتغطية ووصف أحداث المباراة لمدة 90 دقيقة.

???????? تشكيلة الهلال اليوم: جمال سالم، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، بشة الصغير، سليم محمد ووليد الشعلة.

جمال سالم، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، بشة الصغير، سليم محمد ووليد الشعلة. ???????? تشكيلة النجم اليوم: مكرم البديري – ماهر حناشي – زيد بوغطاس – بهاء الدين سلامي – محمد كوناتي – مرتضى بن وناس – مالك باعيو – محمد أمين بن عمر – سليماني كوليبالي – محمد إيهاب المساكني – كريم عريبي.

مكرم البديري – ماهر حناشي – زيد بوغطاس – بهاء الدين سلامي – محمد كوناتي – مرتضى بن وناس – مالك باعيو – محمد أمين بن عمر – سليماني كوليبالي – محمد إيهاب المساكني – كريم عريبي. المباراة تشهد مشاركة لاعب الأهلي المصري السابق “سليماني كوليبالي” المعروف في مصر بالهارب بعدما هرب من الأهلي بشكل مفاجيء نهاية موسم 2017/2016.

1″ انطلاق المباراة الآن..الهلال بالازرق على اليمين..والنجم على اليسار بالاحمر والابيض

3″ هدوء نسبي في أرض الملعب.. الهلال يحاول امتصاص حماس لاعبي النجم.

9″ ⚠️ بطاقة صفراء مبكرة للاعب النجم زياد بوغطاس

10″ خطأ لصالح الهلال من مكان قريب جدًا على حافة منطقة جزاء النجم..تحصل عليه الشعلة من بن وناس.

11″ أووووووووووووه…الركلة الحرة المباشرة تنفذ ويتصدى لها حارس النجم “مكرم البديري” لترتد إلى محمد دراج الذي ضربها برأسه في القائم الأيمن لتخرج بعدها ركلة مرمى.

17″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية للنجم الساحلي من نصيب “سليماني كوليبالي”

20″ الأفضلية للفريق السوداني في هذه اللحظات..

25″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الهلال عمار الدمازين.

25″ يوجد تركيز مبالغ فيه من النجم الساحلي على المرتدات .. لكن الكرات لا تصل أصلاً إلى كوليبالي وعريبي، يتوجب عليهما كل مرة العودة إلى وسط الملعب لبدء الهجمة.

27″ ⚠️ بطاقة صفراء ثالثة للنجم الساحلي للاعب مالك باعيو

28″ خطورة الهلال أكبر وربما هم الأقرب لتسجيل هدف السبق.

30″ أووووووووووووووووووووووه….الهلال يفعلها!!!

30″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للزول “وليد الشعلة”، هدف أول للهلال وفرحة عارمة في الملعب.

30″ ???? تمريرة الهدف من نصر الدين الشغيل، الذي وضع كرة جميلة نحو وليد الشعلة ليضرب بها مصيدة التسلل، وتسلم الشعلة وراوغ الحارس البديري في لعبة واحدة لحظة خروج الحارس من المرمى، ثم سدد في الشباك الفارغة.. هدف راااااائع للزول!

33″ محاولات من النجم وجمهور الهلال يواصل الاحتفال بهدف..

35″ ⚽️ جووووووووول للنجم الساحلي التعادل 1/1 بنيران صديقة..

35″ ???? تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل ارسلها اللاعب ماهر حناشي داخل منطقة جزاء الهلال نحو كريم عريبي، ومدافع الهلال بعمار الدمازين يفشل في تشتيت الكرة قبل عريبي ليضعها في الشباك بطريقة غريبة.

40″ سيطرة ميدانية للنجم الذي بدأ يستعيد قوته المعهودة..دخل أجواء المباراة بفضل ذلك الهدف.

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1/1 الذي سيعقد المجموعة أكثر حتى الجولات الأخيرة.

استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني..

عودة إلى الشوط الثاني

الهلال ينتقل إلى اليسار .. والنجم إلى اليمين

45″ ♻️ صافرة بداية الشوط الثاني من الحكم الجزائري مصطفى غربال.

46″ ???? وجدي كشريدة يشارك على الرواق الأيمن للنجم الساحلي محل حناشي

46″ ???? مشاركة اللاعب العراقي المنضم لصفوف الهلال خلال الميركاتو الشتوي “عماد محسن” بدلاً من محمد دراج.

50″ عصبية وضرب مستمر من لاعبي الفريقين لبعضهما البعض.

57″ ???????? شجار بين إيهاب المساكني و عبد اللطيف بوي في وسط الملعب.

58″ الحكم يرفض تفويت اللعبة ويمنحهما بطاقتين.

58″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط النجم إيهاب المساكني.

58″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط الهلال عبد اللطيف بوي.

61″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب النجم الساحلي محمد كوناتي

64″ عرررررررضية خطيرة جدًا من ركنية للهلال، الدفاع التونسي يُبعدها بصعوبة إلى ركنية أخرى.

67″ إنفراااااااااااد للاعب الهلال سليم محمد، والحارس البديري ينقذ هدف مؤكد بخروج في توقيت مثالي ليتصدى للكرة ويبعدها ركنية!!

68″ ???? خروج محمد كوناتي ونزول الفنزويلي “داروين جونزاليس”.. نزول كشريدة وجونزاليس يوضح رغبة جاريدو في النقاط الثلاث لاستعادة صدارة المجموعة الثانية التي سيطر عليها في أول جولتين.

71″ ⚽️⚽️ جووووووووووول…هدف التقدم للنجم الساحلي 2/1…جوهرة الساحل تقلب الطاولة على فريق سيد البلد.

71″ ????‍♀️???? مرتضى بن وناس يرسل رمية تماس نحو كوليبالي داخل منطقة جزاء الهلال، ليمرر كوليبالي إلى جونزاليس الذي مهدها بتمريرة من لمسة واحدة أمام إيهاب المساكني الخالي من الرقابة ليضعها في الزاوية اليسرى السفلية..هدف ملعوب وجميل من الفريق التونسي.

74″ ???????? بوووووووووووم…أطهر الطاهر يطلق تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري من مسافة 22 ياردة، تصدى لها الحارس البديري ببراعة من المقص الأيمن ليحولها ركنية.

75″ ❤️???? ما هذاااااااا يا جونزاليس!!! يتلاعب بالدفاع السوداني ويمر ويمنح كشريدة كرة بينية رائعة في عمق الدفاع لكن استغلال سيء من الظهير التونسي الذي ارتكب خطأ عكسي مع مدافع الهلال.

76″ ???? تغيير هجومي من مدرب الهلال حمادة صدقي، سحب محمد سالم ودفع بأحد هدافي البطولة “محمد موسى الضي”.

78″ ⚠️⚠️ ???? أوووووووووووه…بطاقة صفراء ثانية لمدافع الهلال نصر الدين الشغيل بعد تدخل عنيف في خط وسط فريقه.. يوم للنسيان لنصر الدين الشغيل!

82″ سقوط طويل لحارس مرمى النجم الساحلي .. يحاول إهدار الوقت، وصافرات استهجان من جمهور الهلال.

85″ ⚠️ نهوض مكرم البديري لاكمال المباراة بعد التأكد من سلامته.. والحكم مصطفى غربال يقرر إنذاره ببطاقة صفراء لتعمده اضاعة الوقت.

88″ أووووووووه…عرضية جميلة من الجهة اليسرى داخل منطقة النجم، يفشل محمد موسى الضي في الاستفادة منها ليمسك بها الحارس.. ونفس المشهد تكرر في الدقيقة 89!!

90″ الحكم يعاقب النجم على تعمد إهدار الوقت ويحتسب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع.

92″ ⚠️ وجدي كشريدة يحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلة وليد لاعب الهلال على قوس منطقة جزاء النجم.

94″ ???? هداف دوري ابطال افريقيا هذا الموسم “كريم عريبي” يخرج ويشارك حاج حسن بدلاً منه في تشكيلة النجم.

95″ ⚠️⚠️???? طررررررررد لحارس مرمى النجم مكرم البديري للمس كرة طولية من خارج منطقة الجزاء..الحكم مصطفى غربال يمنح الهلال بهذا القرار الجريء ركلة حرة مباشرة وفرصة أخيرة لتعديل الهدف..