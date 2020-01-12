السد يكتسح الريان ويضرب موعداً مع الدحيل فى نهائي كأس قطر

تخطي فريق السد القطري نظيره الريان اليوم السبت 11-1-2020 فى الدور نصف النهائي من كأس قطر، بنتيجة 4-1، فى المباراة التي جمعت بينهم على ملعب جاسم بن حمد، ليضرب موعداً فى نهائي كأس قطر مع نادي الدحيل.

تقدم الريان فى الدقيقة 15 بالهدف الاول عن طريق اللاعب موفق عوض، بعد ان تابع تسديدة عبدالعزيز حاتم بعد سقوطها من ايدي حارس مرمي السد سعد الدوسري.

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تعادل السد فى الدقيقة 38 من ضربة ركنية من الجهة اليمني والتي حولها اللاعب خوخي بوعلام بضربة رأس جميلة الى شباك الريان.

ثم عاد السد فى الدقيقة 42 وسجل هدف التقدم عن طريف أكرم عفيف لينتهي الشوط الاول بتقدم السد 2-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني عزز السد تقدمه بالهدف الثالث فى الدقيقة 54 عن طريق اللاعب سالم الهاجري.

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وفى الدقيقة 68 سجل فى مرماه بالخطأ لاعب الريان المدافع جابريل ميركادو، بعد مراوغة ومهارة فردية رائعة من لاعب السد أكرم عفيفي الذي ارسل عرضية قوية غالطت مدافع الريان وسكنت الشباك.

يذكر أن مباراة كأس نجوم قطر والتي جمعت الفريقين في شهر ديسمبر الماضي، كانت قد انتهت لصالح الفريق السداوي بواقع ستة أهداف دون رد.