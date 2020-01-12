بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات اليوم عبر بث مباشر ولحظي على موقع الخليج 365.

يحل متصدر ترتيب البريميرليج نادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نادي توتنهام، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحتل الريدز القمة برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد السبيرس في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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توتنهام 0-1 ليفربول

???? ملعب توتنهام الجديد (لندن-إنجلترا)

???? الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 22

???? انتهت

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