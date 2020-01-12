بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات اليوم عبر بث مباشر ولحظي على موقع الخليج 365.
يحل متصدر ترتيب البريميرليج نادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نادي توتنهام، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.
ويحتل الريدز القمة برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد السبيرس في المركز السابع برصيد 31 نقطة.
لمتابعة تفاصيل أكثر عن المباراة من هنا
توتنهام 0-1 ليفربول
???? ملعب توتنهام الجديد (لندن-إنجلترا)
???? الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 22
???? انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في البث النصي المباشر لقمة توتنهام وليفربول ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لحساب الجولة 22.
- سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمد عبد الحميد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ???? أبرز غيابات توتنهام عن اللقاء تتمثل في “بين ديفيز” “موسى سيسوكو” “هاري كين”
- ???? المباراة سوف تشهد عودة الكوري الجنوبي “سون هيون مين” من الإيقاف.
- أما عن ليفربول فهناك احتمالية لعودة الثنائي “ديان لوفرين” و”فابينيو” من الإصابة ضد السبيرس
- من أبرز أرقام المباراة هو فوز توتنهام في لقاء وحيد من آخر 14 مواجهة ضد ليفربول، ويرجع تاريخها لأكتوبر 2017.
- ليفربول لم يخسر في آخر ثمانية زيارات له إلى لندن، وهو ما لم يحدث منذ عام 1989.
- ♻️ لمتابعة البث لحظة بلحظة قم بتحديث الصفحة كل 30 ثانية أثناء سير اللعب.
- بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق.
- تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون – روبيرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – هندرسون – فينالدوم – تشامبرلين – ماني – صلاح – فيرمينو
- تشكيلة توتنهام اليوم: جازانيجا – أورييه – ألدرفيرلد – تانجانا- سانشيز – روز – وينكس – إيركسن – آلي – لوكاس – سون
- 1″ انطلاقة المباراة بين الفريقين
- ليفربول بالزي الأحمر المعتاد بينما توتنهام بالأبيض والكحلي
- 7″ الهجمة الأولى لليفربول بكرة طويلة من صلاح إلى ماني ولكن الحارس الأرجنتيني جازانيجا يخرج ليمسكها
- 11″ ليفربول يُهيمن على المباراة من حيث الاستحواذ، ولكن دون خطورة على مرمى السبيرس
- 13″ يبدو أن جوزيه مورينيو وفي غياب هاري كين قرر اللجوء إلى إغلاق الملعب والاعتماد على سرعة الثنائي سون ومورا
- 22″ أوووووووووه المحاولة الخطيرة الأولى تضيع من صلااااااح .. الفرعون المصري حاول تصويب كرة من داخل منطقة جزاء توتنهام ولكن تكتل دفاع السبيرس حال دون الهدف الأول
- 26″ مرت ما يقارب النصف ساعة وحتى الآن لم نر أليسون بيكر، مورينيو يدافع بكامل قوته ويعود لأيام الكاتيناتشو الشهيرة عنه
- 29″ وأخيررررررًا ظهر أليسون، ولكنه احتاج للخروج من مرماه إلى نصف الملعب حتى يشارك في اللعب ويشتت كرة
- 33″ صلااااح متألق حتى الآن يراوغ مدافع واثنين ولكن الكثرة غلبت شجاعته
- 35″ على الطاااااااائر يا ساديوووووووووووو ولكن تصويبته تمر أعلى من المرمى
- 37″ جوووووووووووووول ⚽️ فعلها ليفربول أخيرًا .. صلاح يمرر لفيرمينووو داخل منطقة الجزاء والبرازيلي بيسراه يوووووووم في الشباك
- 40″ ???? البطاقة الصفراء تخرج في وجه تشامبرلين على إثر عرقلة لانطلاقة لوكاس مورا
- 43″ صااااااااااااروخ ???? يا صلاح من على حدود منطقة الجزاء ولكنه يمر بجوار القائم الأيسر
- 44″ حتى الآن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل بين لاعبي الفريقين
- 45″ احتساب ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع
- 45+3 ” صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول
- الشوط الأول كان مثاليًا من ليفربول، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، ولكنه فضّل الاستحواذ على الكرة والرأفة بوضع فريق يمتلك شخصية فرق القاع في هذه القمة
- 46″ بداية الشوط الثاني
- 56″ مرت عشر دقائق من الشوط الأول واستحواذ ليفربول في تلك الدقائق بلغ 76٪ ضد فريق يلعب على ملعبه
- 57″ الهجمة الأولى للسبيرس في الشوط بتصووووويبة قوية من الإيفواري سيرجي أورييه ولكنها ذهبت في منتصف المرمى بين أحضان أليسون
- 59″ الريدز يرد بهجمة عن طريق
- 63″ الثاني يضيييييع يا ليفربول برأسية رائعة من السنغالي ساديو ماني يتصدى لها الأرجنتيني جازانيجا ببراعة
- 69″ ???? تبديلين دفعة واحدة من مورينيو .. خروج روز ونزول لاميلا
- ???? وخروج إيركسن الحاضر الغائب ونزول لو سيلسيو
- 73″ أوووووووووووه أخطر هجمات توتنهام تضيع من الكوري سون بعد تمريرة رائعة من البرازيلي لوكاس مورا لزميله داخل منطقة الجزاء، ولكن الشمشون بدلاً من وضع الكرة في الشباك وضعها أعلى من المرمى
- 77″ توتنهام يستفيق استفاقة متأخرة ويبدأ الضغط أكثر على دفاع ليفربول، الذي بدا ولأول مرة هذا الموسم منهكًا
- 81″ ???? كلوب يتدخل بتبديل ويخرج ساديو ماني مانحاً الفرصة للبلجيكي أوريجي
- 84″ لا لا لا مش ممكن مش ممكن .. لوسيلسيو يضيع هدف التعادل على السبيرس بطريقة غريبة، عرضية من أورييه للمتقدم وحيدًا داخل المنطقة ولكن الأرجنتيني وضع تصويبة من منطقة الست ياردات ولكنها خارج المرمى وسط اندهاش جماهير السبيرس
- 88″ أوريجي من هجمة مرتدة كاد أن يسجل بعد تصويبة أرضية ولكن جازانيجا يتصدى
- 90″ ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع
- 90+1″ ???? خروج صلاح ونزول شاكيري
- 90+1″ صااااافرة النهاية بانتصار ليفربول على ملعب توتنهام بهدف دون رد
- كان هذا هو البث المباشر لقمة البريميرليج … نراكم في مباريات ومواعيد قادمة
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