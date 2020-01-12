ركلة جزاء تُبقي على آمال الوداد في التأهل المبكر لربع نهائي أبطال أفريقيا

تعادل الوداد المغربي مع مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2/2 اليوم السبت 11-1-2020 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، ليُبقي على آماله في التأهل المبكر إلى ربع النهائي إذا ما حقق الفوز في الجولة الخامسة.
ومنح تعادل الوداد وبيترو أتلتيكو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطاقة العبور لدور الثمانية، حيث فاز صنداونز على اتحاد العاصمة الجزائري 2/1 في وقت سابق من مباريات اليوم السبت.
وسجل هدفي الوداد كازادي كاسينجو في الدقيقة 14 ويحيى جبران في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي بترو أتلتيكو هيرنيلسون دو كارمو وسيلاس دانييل ستونهو في الدقيقتين 22 والأخيرة من الشوط الأول.
ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، كما رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.
وجاء تعادل الوداد مع بيترو أتلتيكو ليمنح رسمياً بطاقة العبور لدور الثمانية لفريق ماميلودي صن داونز الذي تغلب على اتحاد الجزائر 2 / 1 في وقت سابق من اليوم.
وسجل هدفي صن داونز ثابيلو مورينا في الدقيقة 36 وسيبوسيسو فيلاكيزي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف اتحاد الجزائر أيمن محيوص في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد اتحاد الجزائر عند نقطتين في المركز الثالث.
وبحث الطرف المغربي عن الخروج بنتيجة إيجابية من مدينة لواندا، في ظل تمكن اتحاد العاصمة من التعادل ضد الفريق ذاته، ولا سيما أن الوداد يتبقى له مباراة شاقة في بريتوريا ضد صان داونز.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت لصالح الوداد بأربعة أهداف مقابل هدف على مركب محمد الخامس.
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