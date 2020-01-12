الترجي أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز مريح على فيتا

ضمن نادي الترجي الرياضي التونسي التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد ان حقق اليوم السبت 11-1-2020 فوزاً مريحاً خارج ملعبه امام فريق فيتا كلوب الكونجولي بهدفين دون مقابل على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

أنهى الترجي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 22.

وحاول لاعبو فيتا كلوب تسجيل التعادل، لكن جاءت الدقيقة 90 لتشهد الهدف الثاني للترجي عبر الليبي حمدو الهوني.

وكان شبيبة القبائل الجزائري قد تعادل أمس الجمعة مع الرجاء البيضاوي المغربي سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء، وجاء شبيبة القبائل ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا فيتا كلوب برصيد نقطة واحدة.

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وأصبح الترجي الرياضي بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه القادمتين أمام شبيبة القبائل والرجاء للتأهل إلى ربع النهائي القاري.

جدير بالذكر ان فريق الترجي لم تمنى شباكه بأي هدف حتى الآن، فهو الأقوى دفاعًا في البطولة بالتساوي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وسعي الترجي الى الفوز اليوم من أجل ضمان الصعود للدور المقبل، حيث يريد الفريق الحفاظ على اللقب الذي احتكره آخر عامين، حيث توج عام 2018 باللقب القاري على حساب النادي الأهلي المصري، وعام 2019 على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي.