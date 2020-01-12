رسميًا | نابولي يضم دييجو ديمه من لايبزيج بـ12 مليون يورو

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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم السبت إتمام صفقة ضم دييجو ديمه لاعب نادي لايبزيج الألماني.
وكتب رئيس النادي الإيطالي، اوريليو دو لورنتيس، على تويتر اليوم:” مرحبا دييجو”.
ويُعْتَقَد أن قيمة صفقة أنتقال اللاعب الدولي السابق بلغت 12 مليون يورو.
وكان ديمه، الألماني الإيطالي، قد أنتقل إلى لايبزيج من نادي بادربورن في يناير 2015 مقابل 350 ألف يورو.
وكان ديمه المتخصص في الدفاع قد لعب كُل المباريات في الدور الأول في الدوري الألماني، لكن فرص مشاركته كأساسي في الدور الثاني تقلصت بعد عودة تيلر ادامز الذي كان مصاباً لفترة طويلة.
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