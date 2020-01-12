مانشستر يونايتد يصطاد عصافير الكناري بعد عودة ماتا للتشكيل الأساسي

اصطاد فريق مانشستر يونايتد ضيفه نوريتش سيتي “عصافير الكناري” برباعية نظيفة اليوم السبت 11-1-2020 على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد عودة صانع ألعاب الفريق الإسباني خوان ماتا للتشكيل الاساسي والذي ساهم بشكل كبير فى فوز الشياطين اليوم بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 58 نقطة.

تمكن مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 من صناعة خوان ماتا.

ومع حلول الدقيقة 52 أضاف راشفورد الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء.

وبعدها بدقيقتين جاء الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عبر الفرنسي أنتوني مارسيال بكرة من صناعة الاسباني ماتا.

Advertisements

واختتم مانشستر يونايتد مهرجان الأهداف في الدقيقة 75 عن طريق ماسون جرينوود.

وسعى اليوم الشياطين الحمر بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير للخروج من سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من أرسنال بهدفين نظيفين في البريميرليج ثم التعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيراً الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

جدير بالذكر ان مانشتسر يونايتد قد حقق 8 انتصارات من آخر 10 لقاءات خاضها في الدوري على ملعبه أمام نورويتش “تعادل وحيد- هزيمة وحيدة”، ومع ذلك خسر في آخر مواجهة بينهما على أولد ترافورد بنتيجة 2 /1 في شهر ديسمبر من عام 2015.

وكان لقاء الفريقين بالدور الاول قد شهد فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعب الكناري.