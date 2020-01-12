فايلر يقر بعدم أحقية الأهلي بالنقاط الثلاث أمام بلاتنيوم

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي بالنادي الأهلي المصري، اليوم السبت، أن فريقه قدم مباراة سيئة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر في مؤتمر صحفي عقب المباراة اليوم السبت: “لست سعيداً بالأداء ولم نكن جيدين في الشوط الأول والشوط الثاني أستعدنا بعض من خطورتنا ونجحنا في إدراك التعادل”.

وأضاف: “حضرنا من أجل الفوز والثلاث نقاط، والنتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، ومستوى الأهلي لم يكن جيدًا مثل المباريات السابقة”.

وأوضح: “لا نبحث عن الأعذار، ظهرنا في الشوط الأول بشكل سيء جدًا، وأداؤنا لم يكن على المستوى المطلوب”.

Advertisements

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، في أنتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي والتي تقام في وقت لاحق اليوم السبت.

رينيه فايلر يثمن مكاسب الأهلي من الفوز على مصر المقاصة

فايلر يقلل من تأثير الإصابات على مسيرة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا