تدريبات مانشستر سيتي تشهد عودة ساني

عاد ليروي ساني، لاعب المنتخب الألماني، للتدريب بالكرة في ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي.

ونشر مهاجم مانشستر اليوم السبت صورا له على انستجرام ظهر فيها وهو يتدرب بالكرة بأحد ملاعب النادي الإنجليزي. وكتب ساني، الذي أتم اليوم عامه الرابع والعشرين:” أتقدم بشكل جيد في فترة النقاهة، لكن لا يزال أمامي بعض الأمور في الطريق”.

وأُصِيْب ساني بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى في أغسطس الماضي، وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع عودة ساني الشهر المقبل.

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وأوضح جوارديولا أن ركبة ساني تبدو جيدة بالفعل وأن الأمر لن يستغرق طويلاً حتى يعود للتدريب مع الفريق.

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