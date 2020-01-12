أهداف مباراة صن داونز واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا

حقق نادي ماميلودي انتصارًا على ضيفه فريق اتحاد العاصمة على ملعب “بريتوريا” بهدفين مقابل هدف، في واحدة من قمم مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا.
وتقدم الفريق الجنوب أفريقي أولاً في الدقيقة 36 عبر الجناح “مورينا”، ثم عدّل اتحاد العاصمة النتيجة عبر “محيوز” في الدقيقة 44، ولكن صن داونز استعاد التقدم بعد دقيقة واحدة بتسجيل الهدف الثاني.
إليكم أهداف المواجهة
بتلك النتيجة رفع صن داونز رصيده من النقاط إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقاً على الوداد المغربي صاحب الخمس نقاط.
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