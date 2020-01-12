شاهد أول أهداف زلاتان إبراهيموفيتش بعد العودة لصفوف ميلان أمام كالياري

قاد الأسطورة السويدية “زلاتان إبراهيموفيتش” فريقه القديم الجديد “ميلان” للفوز على ملعب كالياري، مساء اليوم السبت 11-1-2020، وسجل الهدف الثاني في المباراة بتصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك إبراهيموفيتش كبديل في المباراة السابقة للميلان بمسابقة الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وانتهى اللقاء بالتعادل 0/0، إلا أن المدير الفني “بيولي” قرر إشراكه كأساسي في مباراة اليوم أمام كالياري لحساب الجولة 19 من السيري آ.

وانتظر ميلان حتى الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليسجل الهدف الافتتاحي بواسطة البرتغالي لياو من صناعة الإسباني كاستيليخو، وفي الدقيقة 64 حول إبراهيموفيتش عرضية ثيو هيرنانديز للهدف الثاني بتصويبة أرضية من لمسة واحدة.

ويُعد هدا إبراهيموفيتش اليوم هو الأول في الدوري الإيطالي منذ مايو 2012 عندما سجل أمام الإنتر في ديربي ميلانو، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي والذي حقق معه العديد من الألقاب.