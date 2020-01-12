بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 11-1-2020، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، على الساعة 19:05 بتوقيت مصر، و17:05 بتوقيت جرينيتش.

يأمل الهلال في استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام اتحاد جدة ليلة أمس، ويحقق الفوز للتصدر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، حيث سجل هجوم الزعيم 37 هدفًا من 12 مباراة مقابل 23 هدفًا للنصر من 14 مباراة.

وإذا تمكن الوحدة من الفوز سيعادل رصيد نقاط الهلال ويصبح في المركز الثالث بفارق نقطة عن الرائد ونقطتين عن التعاون.

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وفاز التعاون بثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر والعدالة والفيصلي، لهذا مواجهته لن تكون بالسهلة، خاصةً وأنه يمتلك هداف من طراز رفيع هو الفرنسي “يوسف نياكاتي”

الهلال 3-1 الوحدة

???? ملعب مدينة الملك سعود الرياضية (الرياض-السعودية)

???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين – الجولة 14

انتهت

♻️ البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الهلال والوحدة في الجولة ال14 من الدوري السعودي للمحترفين.

مساء الخير عليكم جميعًا..سأكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 لتغطية ووصف أحداث المباراة لمدة 90 دقيقة.

???????????????? | يُدير هذا اللقاء، الحكم الروماني أوفيديو هانيجان.

???? يساعد أوفيديو كلاً من “أوكتفيان سوفري وسيباستيان خورخي” بينما سيكون السعودي محمد السماعيل حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى حكم الفيديو جواو كابيلا ويعاونه السعودي سامي الجريس.

???? بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين.

♻️ لا تنسوا تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? يرجع آخر لقاء جمع الهلال والوحدة إلى يوم 8 مارس 2019، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على نفس ملعب مباراة اليوم، سجل إدواردو أولاً في الدقيقة 47، وعدل ناصر عسيري النتيجة في الدقيقة 75 للوحدة.

???? شارك في تلك المباراة جوميس في الخط الأمامي ومن خلفه سالم الدوسري وإدواردو وكاريو، وفي الوسط الدفاعي دجينيك وناصر الدوسري.

6️⃣???? تُعد هزيمة الوحدة في الجولة 12 بموسم 2017/2016 بستة أهداف دون رد أمام الهلال هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين على مدار الـ 20 سنة الماضية. وسجل في تلك المباراة ليو بوناتيني وكارلوس إدواردو ونواف العابد وياسر القحطاني وتكفل ناصر الشمراني بتسجيل ثنائية.

???? آخر فوز للوحدة على الهلال يرجع إلى يوم 20 سبتمبر 2006 بهدفين لهدف ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2007/2006 واستطاع الهلال حسم لقب المسابقة لصالحه في نهاية المطاف برصيد 53 نقطة بفارق خمس نقاط عن اتحاد جدة الثاني.

???????? تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – محمد البريك – البليهي – الحافظ – ياسر الشهراني – كوليار – محمد كنو – كارييو – هتان باهبري – جيوفينكو – بافتيمبي جوميز.

عبد الله المعيوف – محمد البريك – البليهي – الحافظ – ياسر الشهراني – كوليار – محمد كنو – كارييو – هتان باهبري – جيوفينكو – بافتيمبي جوميز. ???????? تشكيلة الوحدة اليوم: عبد الله الجدعاني – فواز الصقور – ريناتو شافيز – ألبيرتو بوتيا – عبد الله الزوري – وليد باخشوين – محمد القرني – أنسيلمو دي مواريس – كاريج جودوين – لويس جوستافو – يوسف نياكاتي.

1″ انطلاق المباراة الآن

5″ الأفضلية في أول خمس دقائق للهلال، لكن معظم المحاولات تقص من قلبي دفاع الوحدة.

9″ ⚽️ جووووووووول..صدمة من البرازيلي أنسيلمو، يسجل الهدف الأول للوحدة بتصويبة بباطن القدم من على قوس منطقة جزاء الهلال، وضعها على يسار المعيوف.

10″ ???? جوستافو كان صاحب تمريرة الهدف.. استغل الهفوة الفادحة من محمد البريك في تمرير كرة بعرض الملعب إلى ياسر الشهراني..

10″ أول فرصة حقيقية للوحدة في المباراة.. 1/0!

15″ سيطرة ميدانية من الهلال لمحاولة إدراك هدف التعديل في هذه الدقائق..الفريق بدأ يستفيق من صدمة أنسيلمو.

20″ الهلال هو المسيطر ، الطرف الأفضل في الانتشار والعمل الجماعي.

25″ يوجد تركيز كبير من الوحدة على الهجمة المضادة.

29″ الفريق الزائر يلعب بطريقة 4-2-3-1..وفي الوضع الدفاعي تنقلب إلى 4-5-1، مع انضمام لوسينيو وجودوين إلى منطقة الوسط الدفاعي.

30″ أوووووووووووه…الهلال يتحصل على ركلة جزاء من الوحدة.

31″ ⚽️???? جوووووووووووول… بافتيمبي جوميز يُعيد الزعيم إلى المباراة بترجمته لركلة الجزاء بشكل سليم…وضعها على اليسار بباطن القدم بكل هدوء.

40″ ياسر الشهراني يستعيد كرة من جوستافو الذي قاد هجمة مرتدة سريعة من الجهة اليمنى..افتك الكرة باسلوب ممتاز. الحكم اشار باستمرار اللعب وسط اعتراض جوستافو.

43″ أووووووووووه…يا لك من مدافع شرس يا فواز الصقور.. أزاح كرة في متناول جيوفينكو بتدخل شرس..أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق.

45″ بووووووووم…تصويبة من محمد كنو ترتطم في جسد أحد المدافعين لتفقد قوتها وتذهب في يد الحارس الجدعاني.

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

☕️ استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني إن شاء الله.

عودة إلى الشوط الثاني

الوحدة ينتقل إلى اليمين والهلال إلى اليسار

45″ صافرة بداية الشوط الثاني الآن

46″ ???? ياسين حمزة يأخذ مكان بوتيا في تشكيلة الوحدة.

47″ يا معلم يا جيوفينكو.. مراوغة بمعلمة على الرواق الأيسر .. ثم تمريرة إلى جوميز الذي مهد نحو كارييو من أجل عملية ثنائية “وان-تو” لكن الدفاع تعامل معها وابعدها ركنية.

48″ ⛳️ أووووووووو…رأسية رائعة من كارييو بعد تلقيه عرضية من ركنية تمر جوار القائم الايسر وتذهب في الشباك الخارجية.

60″ ???? التغيير الأول لمدرب الهلال “لوتشيسكو” بإشراك كارلوس إدواردو بدلاً من باهبري المخيب للآمال خلال الشوط الأول.

61″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى في هذه المباراة من نصيب لاعب الوحدة “جودوين”.

63″ ???????? أووووووووه…جيوفينكو ينفذ ركلة حرة مباشرة من 25 ياردة، مقوسة بباطن القدم تذهب فوق المقص الأيمن لحارس الوحدة..قريبة جدًا!

70″ ???? التغيير الثاني للهلال بنزول صالح الشهري بدلاً من محمد كنو..

71″ ⚽️⚽️ جووووووووووووووووول…أول لمسة لصالح الشهري بتسجيل هدف التقدم للهلال!

71″ ???? جيوفينكو كان صاحب تمريرة الهدف.. عرضية مذهلة من ركنية، وجدت رأس صالح الشهري الذي حولها في الشباك على يمين الحارس.

76″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم الوحدة يوسف نياكاتي.