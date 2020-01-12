لويس سواريز يخضع لعملية جراحية مفاجئة

سيخضع الهداف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الأحد لعملية جراحية في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني، في خطوة رجحت تقارير صحافية أن تبعده حتى أواخر فبراير المقبل.

وأفاد بطل الدوري الإسباني في بيان السبت “سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات بسبب إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى”، مضيفاً “سننشر بياناً طبياً جديداً ما إن تنتهي العملية”.

ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاماً، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت إلى أنه لن يعود إلى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير.

وسبق لسواريز أن خضع لعملية جراحية في الغضروف الأيمن في مايو الماضي، وهي الإصابة ذاته التي منعته من خوض نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا في نهاية الموسم الماضي.

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وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد عودته من مدينة جدة السعودية إثر خروجه من الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة، بعد خسارته الخميس أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان متقدما خلالها 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

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